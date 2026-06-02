La OSPA pondrá esta semana el broche final a su temporada de abono 2025-2026

OSPA. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) pondrá esta semana el broche final a su temporada de abono 2025-2026 con dos conciertos en los que se interpretarán piezas de Enescu, Listz y Bartök que permitirán repasar los caminos musicales que marcaron el tránsito entre los siglos XIX y XIX y que van desde la inspiración popular y el nacionalismo músical hasta las nuevas formas de expresión de la modernidad europea.

Los recitales, que tendrán lugar el jueves en el Teatro Jovellanos de Gijón y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a las 20:00 horas, serán dirigidos por el director titular y artístico de la OSPA, Nuno Coelho, y contarán con la participación del pianista ucraniano Vadym Kholodenko, una de las figuras más reconocidas del panorama internacional.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Jovellanos y del Auditorio Príncipe Felipe, así como a través de los canales habituales de venta de ambos equipamientos.

El programa se abrirá con la Rapsodia rumana número 1 de George Enescu, la obra más conocida del compositor rumano y una brillante celebración del folclore de su país. Construida a partir de melodías tradicionales y ritmos populares, la partitura despliega una energía contagiosa y una riqueza orquestal que la han convertido en una de las páginas más apreciadas del repertorio sinfónico de inicios del siglo XX.

A continuación, Kholodenko interpretará el Concierto para piano número 2 de Franz Liszt, una de las obras más innovadoras del artista húngaro en la que el compositor, lejos del modelo tradicional del concierto romántico, plantea una relación estrecha entre el solista y la orquesta, que dialogan de forma constante en una partitura de gran lirismo, virtuosismo y libertad expresiva.

El recital concluirá con el monumental Concierto para orquesta de Béla Bartók, que constituye una de las cimas del repertorio sinfónico del siglo XX. Escrita durante el exilio estadounidense del compositor, la obra combina la fuerza de las tradiciones populares centroeuropeas con un lenguaje moderno y extraordinariamente imaginativo, que convierte a cada sección de la orquesta en protagonista de un brillante despliegue de colores, texturas y recursos expresivos.

Vadym Kholodenko es un pianista reconocido internacionalmente desde que obtuvo la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn en 2013 y ha desarrollado una intensa carrera junto a algunas de las principales orquestas y directores del panorama musical actual.

Formado en Kiev y Moscú, ha actuado en las grandes salas de Europa, América y Asia y mantiene una destacada actividad tanto como solista como en el ámbito de la música de cámara. Sus grabaciones han recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la crítica especializada internacional.

Como ya es habitual, el concierto de Oviedo contará con un encuentro previo con el público con el director de la OSPA, Nuno Coelho, que tendrá lugar a las 19:15 horas en la sala de conferencias número 1 del Auditorio Príncipe Felipe.