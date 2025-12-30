Otea confirma al turismo como motor económico de Asturias con el 12,8% del PIB, pero alerta de una "rentabilidad límite"

Datos de Turismo en Asturias en 2025 presentados por Otea. - OTEA

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Otea, la patronal de hostelería y turismo de Asturias, ha presentado este martes su informe anual sobre el sector, en el que reafirma el papel del turismo como motor económico regional, con una aportación del 12,8% al PIB y del 11% al empleo total del Principado. La organización advierte, sin embargo, de una "rentabilidad límite" pese al crecimiento de la facturación.

Según el informe, el sector genera 474 millones de euros en ingresos fiscales, una cifra equivalente al 80% del gasto educativo o al 20% del presupuesto sanitario autonómico. Otea destaca el aumento del empleo asalariado -con un crecimiento del 13,11% y un peso del 76% sobre el total-, aunque alerta del descenso continuado de trabajadores autónomos (-6,38%).

La patronal identifica tres retos principales: la necesidad de una regulación "valiente e inmediata" para ordenar el auge de las viviendas de uso turístico, la pérdida de rentabilidad por el incremento de suministros, materias primas y costes laborales, y el elevado nivel de absentismo laboral, que califica de "alerta roja". Según sus datos, más de 132.000 trabajadores no acuden a su puesto al año, con bajas de duración superior a la media nacional.

Respecto al alojamiento, el informe señala niveles de ocupación medios del 50% en hoteles y del 25% en turismo rural, evidenciando un contexto económico "ajustado". Otea reitera además su rechazo a la implantación de una tasa turística, por considerarla "injustificada, dañina e inoportuna" en un destino que, a su juicio, no sufre saturación ni presión sobre los servicios públicos.

La organización concluye que la hostelería asturiana "cumple generando riqueza, empleo y calidad", y pide "un entorno que acompañe ese esfuerzo", con más formación, una regulación equilibrada y mecanismos eficaces de control del absentismo.