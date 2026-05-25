Otecas traslada sus exigencias a Adriana Lastra en la protesta de la concertada en Oviedo

Manifestantes esta tarde en la sede de Delegación del Gobierno, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada Asturiana (Otecas) se ha manifestado esta tarde en Oviedo, frente a la sede de Delegación del Gobierno en Asturias, para exigir el fin de la "discriminación" que, a su juicio, sufre la enseñanza concertada tanto en las condiciones laborales del profesorado como en la atención al alumnado con necesidades especiales.

Durante la protesta, se ha hecho entrega de una carta dirigida a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y se ha procedido a la lectura de un manifiesto bajo el lema ¡Por la igualdad de derechos y la inclusión real en la enseñanza concertada!. En el texto, el sindicato mayoritario ha advertido de que no permitirán que se considere al personal docente y al alumnado de la concertada como "ciudadanos de segunda".

En declaraciones a los medios, el secretario general del sindicato mayoritario de la concertada, José Manuel Cueto, ha reclamado a la delegada del Gobierno que traslade al Ejecutivo central, y en especial a la ministra de Educación, la necesidad de un cambio normativo en el Proyecto de Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

El líder sindical ha incidido en "la discriminación" que sufre la red, destacando que "las dos redes --pública y concertada-- son sostenidas con fondos públicos". "Se está tramitando una ley de educación en el Congreso de los Diputados donde se nos hace de menos a los trabajadores de la enseñanza concertada, a los alumnos y por ende también a las familias", ha afirmado.

El sindicato ha centrado sus críticas en la "doble vara de medir" que introduce el proyecto de ley respecto a la jornada laboral. La norma limita la carga lectiva a 23 horas en Infantil, Primaria y Especial, y a 18 en el resto de enseñanzas para garantizar el bienestar docente pero, según denuncian, lo hace de manera "exclusiva" para la red pública, manteniendo en 25 horas la de la concertada. "¿Acaso nuestro bienestar vale menos? ¿Acaso el aprendizaje de nuestros alumnos no importa?", han clamado desde Otecas.

También han denunciado la "ambigüedad" del texto legal sobre el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) a efectos de ratio máxima. Otecas lamenta que la falta de literalidad en la ley estatal ya está teniendo consecuencias en el Principado, cuya Consejería de Educación ya ha anunciado que para el curso 2026-2027 solo aplicará este cómputo doble en los centros públicos. En este sentido, Cueto ha recordado que "tanto los alumnos de la enseñanza pública como los de la enseñanza concertada necesitan los mismos cuidados, los mismos tratamientos y las mismas leyes que los doten de igualdad".

Otecas denuncia que "no implementar esta medida en la concertada es levantar una barrera real a la inclusión" al obligar a las aulas de esta red a mantener ratios más elevadas mientras atienden a la misma diversidad. Esto, expresan en la carta entregada en Delegación del Gobierno, se traduce en un "sobreesfuerzo invisible" de los trabajadores (horas de preparación, tutorías y atención individualizada fuera de su jornada) para sostener unos niveles de calidad que el Informe PISA sitúa a la vanguardia".