Oviedo 2031 reúne a más de un centenar de profesionales para abordar el futuro cultural de La Vega

Periscopio Oviedo', un encuentro organizado por la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales de la cultura han participado este jueves en 'Periscopio Oviedo', un encuentro organizado por la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 y Fundación Contemporánea en la antigua Fábrica de Armas de La Vega para compartir experiencias europeas de recuperación del patrimonio industrial y reflexionar sobre los futuros usos culturales del complejo ovetense.

La jornada ha reunido a expertos nacionales e internacionales que han presentado proyectos de transformación de antiguas instalaciones industriales en espacios de creación y encuentro ciudadano, según han informado los organizadores en una nota de prensa.

El director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, Rodolfo Sánchez Farpón, ha destacado que el encuentro ha permitido conocer experiencias desarrolladas en Ponferrada, Cataluña, República Checa, Eslovenia y Reino Unido.

"Creemos que este encuentro refuerza nuestra apuesta por recuperar la Fábrica de La Vega, unas instalaciones que han impresionado a todos los ponentes", ha señalado Sánchez Farpón, quien también ha resaltado la importancia de trabajar con Fundación Contemporánea.

Por su parte, la directora de esta fundación, Sara Magán, ha subrayado que La Vega ocupa "un lugar destacado" en la candidatura ovetense por su potencial como espacio de creación y encuentro ciudadano. En este contexto, ha explicado que la jornada ha mirado hacia otras ciudades europeas que han dado una segunda vida a su patrimonio industrial para conocer experiencias que puedan aportar nuevas ideas.

La primera mesa, dedicada al impacto de estos espacios en sus territorios, ha contado con Eva Soria, directora de Sectores Culturales del Institut de Cultura de Barcelona, quien ha presentado Fabra i Coats, una antigua fábrica textil transformada en centro de creación artística.

También han intervenido Luka Piskoric, del Instituto Poligon, que ha abordado el modelo de Poligon Creative Center, en Liubliana, y Erika Haxhi, responsable de Redes y Eventos de Trans Europe Halles, una red europea de centros culturales independientes, muchos de ellos ubicados en antiguas instalaciones industriales.

La recuperación del patrimonio y su adaptación a nuevos usos culturales han centrado la segunda mesa, con experiencias como DEPO2015, una antigua cochera de autobuses convertida en centro cultural y creativo en Pilsen, y la recuperación de instalaciones vinculadas a la producción energética en Ponferrada.

En esta sesión han participado la directora de DEPO2015, So*a Rychlíková; la directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Concepción Fernández Díez, y la arquitecta y especialista en conservación del patrimonio Cristina González-Longo. La conversación ha abordado los retos de recuperar edificios históricos y adaptarlos a nuevas actividades culturales sin perder su identidad.

La programación ha continuado con 'Siéntate a la mesa', una sesión participativa dirigida a profesionales y agentes del sector cultural asturiano para compartir propuestas e inquietudes sobre los futuros usos de La Vega. En ella han intervenido Zoe López Mediero, codirectora artística de Oviedo 2031, y Marcella Ciacci, autora de 'The 99', una guía que recoge 99 centros de arte pioneros a nivel internacional.

El encuentro ha abordado, además de la rehabilitación de los edificios, cuestiones como la participación ciudadana, la convivencia entre patrimonio y creación contemporánea y la integración de estos espacios en la vida cultural y social de las ciudades.

Con más de 120.000 metros cuadrados, La Vega constituye uno de los espacios estratégicos de la candidatura, que plantea recuperar el antiguo complejo industrial como un lugar abierto a la ciudad, capaz de acoger nuevas propuestas culturales y favorecer la colaboración entre artistas, instituciones y ciudadanía.

El equipo de Oviedo 2031 defenderá su propuesta en Madrid el próximo 1 de diciembre, antes de que el día 3 se anuncie qué ciudad española ostentará el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.