Oviedo acoge un foro científico sobre cáncer ginecológico con perspectiva de género el 29 y 30 de enero

Expertos analizan en Oviedo los retos actuales en oncología ginecológica y calidad de vida de las pacientes - III FORO NORTE DE TUMORES GINECOLÓGICOS

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Conde de Toreno acogerá los días 29 y 30 de enero el III Foro Norte Tumores Ginecológicos, un encuentro científico que abordará los principales retos actuales en el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las pacientes con cáncer ginecológico, desde una perspectiva de género real y transversal.

El Foro, organizado por la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y con el aval científico del grupo GEICO, reunirá a especialistas de diferentes áreas (oncología médica, ginecología, anatomía patológica y oncología radioterápica) para analizar la evidencia clínica más reciente, compartir experiencias reales y debatir sobre los avances que están transformando la atención a las pacientes.

Inteligencia artificial, big data y novedades en ovario, cérvix y endometrio El programa científico incluye una charla magistral sobre el papel de la inteligencia artificial en el proceso asistencial, a cargo del catedrático Víctor Maojo, director del Grupo de Informática Biomédica de la Universidad Complutense, con un enfoque práctico sobre lo que aporta --y lo que no aporta-- la IA en la atención sanitaria.

Asimismo, se celebrarán mesas centradas en los tres grandes tumores ginecológicos:

Cáncer de ovario, con debates sobre mantenimiento en primera línea, experiencias en consejo genético y terapias innovadoras como ADCs en recaída.

Cáncer de cérvix, abordando prevención, inmunoterapia en enfermedad localmente avanzada o metastásica, nuevas tecnologías radioterápicas y salud sexual tras el tratamiento.

Cáncer de endometrio, con especial atención a las nuevas guías, el tratamiento en enfermedad metastásica y estrategias de prevención relacionadas con obesidad, microbioma y ejercicio físico. El Foro también incorporará una sesión transversal sobre oncología traslacional y big data, orientada a anticipar hacia dónde evolucionan la investigación clínica y la personalización terapéutica en este ámbito.