Oviedo activa un plan especial con lanzaderas al Naranco y cortes de tráfico por el eclipse

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad, reforzará el servicio de transporte urbano a través de lanzaderas hasta el Monte Naranco con motivo del eclipse solar que tendrá lugar en la tarde del próximo miércoles 12 de agosto.

El servicio se realizará desde la cabecera de la línea A2, en la parada de la Avenida de Galicia 4169 junto a Villa Magdalena, seguirá su recorrido por Samuel Sánchez y por el resto de paradas hasta el Monte Naranco. El final de línea será en la explanada que hay en la cima del Naranco. Las salidas serán a las 16.30, 17.30 y 18.30 horas.

El regreso será a partir de las 21.30 horas. Bajo las indicaciones de la Policía Local y según las condiciones de la vía, se realizarán los viajes de descenso a demanda, con la previsión de no realizar más viajes más allá de las 23.15 horas. Se aplicarán las tarifas vigentes de billete o uso de la tarjeta del CTA.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por otra parte, la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo del eclipse, ante la previsión de que "cientos de vecinos y visitantes" acudan a distintos puntos del municipio, especialmente el Parque del Oeste y al Monte Naranco, dos de los enclaves con mejores condiciones para su observación.

El Ayuntamiento de Oviedo activará el Plan de Emergencia Municipal (PEMO) en Situación 0, un nivel preventivo equivalente que permitirá realizar un seguimiento permanente del evento, anticipar cualquier incidencia y coordinar la actuación de todos los servicios municipales implicados. Dicho operativo estará integrado por la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada para garantizar la seguridad de las personas asistentes.

ESPECIAL ATENCIÓN AL PARQUE DEL OESTE

El Parque del Oeste será el principal punto de observación, promovido por el Principado de Asturias, y contará con un dispositivo específico de regulación del tráfico. Para garantizar la seguridad de los peatones se establecerán cortes y desvíos de circulación similares a los que se aplican durante los encuentros de fútbol en el entorno del Estadio Carlos Tartiere.

Las restricciones afectarán principalmente a los accesos desde las calles Alejandro Casona, Olivares e Isidro Lángara, permitiendo crear un amplio espacio peatonal seguro y facilitar, si fuera necesario, una rápida evacuación.

En el Monte Naranco se restringirá el acceso de vehículos particulares mediante un punto de control situado en el aparcamiento de Ules. Esta medida responde a criterios exclusivamente preventivos, ya que la carretera de acceso "presenta una capacidad limitada, escasas zonas de estacionamiento y un trazado que podría quedar bloqueado con facilidad", dificultando la intervención de ambulancias, bomberos o cualquier otro servicio de emergencia. Además, la ausencia de aceras en gran parte del recorrido incrementa el riesgo para los peatones.