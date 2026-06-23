Oviedo baldea sus calles para combatir la ola de calor

Térmometro en las calles de Oviedo marca una temperatura de 39 grados por la ola de calor. A 23/06/26. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha iniciado este martes labores de baldeo en distintas calles de la ciudad con el objetivo de refrescar el ambiente y mitigar los efectos de la ola de calor que afecta estos días al municipio.

Según ha informado el Consistorio, los trabajos se desarrollan entre las 15.00 y las 21.00 horas en diferentes puntos de la ciudad. La actuación forma parte de las medidas adoptadas ante las elevadas temperaturas registradas durante la jornada.

El Ayuntamiento ha señalado que esta intervención tiene carácter puntual y busca hacer más confortable la estancia en la ciudad tanto para los vecinos como para los visitantes durante este episodio de calor extremo.