Oviedo celebra el Día Mundial de la Sidra con un escanciado simultáneo en la Plaza de la Catedral - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Catedral de Oviedo ha reunido este miércoles hosteleros, vecinos y visitantes para participar en el acto de escanciado simultáneo organizado con motivo del Día Mundial de la Sidra, una celebración que cumple su tercera edición en la capital asturiana y que ha servido para reivindicar la cultura sidrera asturiana tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Los asistentes, que aguardaron bajo el sol el inicio del acto mientras se sucedían las intervenciones institucionales, participaron posteriormente en el escanciado simultáneo, para el que se repartieron alrededor de 400 vasos. La jornada ha estado amenizada por la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Durante el acto, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha descado que la jornada supone una "puesta en la calle de la cultura sidrera" y del reconocimiento de las tradiciones asturianas. "Es un día para celebrar, es realmente un día mundial", ha afirmado.

Martínez ha subrayado además la repercusión turística de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según ha explicado, este reconocimiento pone a Asturias "en una lista de recursos turísticos y culturales que la gente quiere conocer".

Por su parte, el presidente de Otea, Fernando Corral, ha señalado que el Día Mundial de la Sidra es una fecha para sentirse "muy orgullosos" de una de las principales señas de identidad de Asturias, como es el escanciado. En este sentido, ha defendido que el acto busca poner en valor una tradición que diferencia a Asturias de otros territorios productores de sidra.

Corral ha explicado que el escanciado simultáneo pretende hacer partícipes de la cultura sidrera tanto a los vecinos como a los visitantes y ha mostrado su deseo de que la cita continúe creciendo en futuras ediciones. Asimismo, ha indicado que en el acto se repartieron unos 400 vasos.

Junto a ellos, l concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, ha comentado que la iniciativa contribuye a impulsar la cultura sidrera y a reforzar un producto que calificó de "único, exclusivo y diferencial" de Asturias.

El edil ha defendido la necesidad de preservar las tradiciones vinculadas a la sidra y ha recordado que este fin de semana la ciudad acogerá una nueva edición de la Preba de la Sidra en Gascona, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

PREBA DE LA SIDRA 2026

La XXVI Preba de la Sidra 2026 se celebra en Gascona entre el 1 y el 7 de junio, con actividades en torno a la primera sidra del año, catas y jornadas gastronómicas de 'Platos a la Sidra'.

Las actividades comienzan el viernes 5 de junio, con una charla coloquio sobre la cultura sidrera y el concierto a las 21.00 horas de Fran Juesas. El sábado 6 de junio tiene lugar la segunda Preba de la sidra artesana a las 12.00 horas, y a las 17.00 tendrá lugar el concurso oficial de escanciadores.

El domingo entre las 12.00 y las 15.00 horas se celebra la XXIV Preba de la sidra, evento en el que se podrá degustar la selección de sidras de 17 llagares participantes.