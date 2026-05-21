Oviedo ya tiene fecha para la Preba de la Sidra: Gascona se llenará de fiesta y gastronomía del 1 al 7 de junio

Archivo - Preba de la Sidra de Gascona.
Archivo - Preba de la Sidra de Gascona. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 14:18
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   OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   La calle Gascona de Oviedo volverá a ser entre el 1 y el 7 de junio el foco de la celebración de la XXVI edición de la Preba de la Sidra, con actividades en torno a la primera sidra del año, catas y jornadas gastronómicas de 'Platos a la Sidra'.

   El concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, ha presentado la nueva edición, organizada por el Bulevar de la Sidra Gascona y con la colaboración del Ayuntamiento y Caja Rural de Asturias.

   El concejal ha recordado que la Preba de la Sidra está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional y supone uno de los "grandes elementos de diferenciación" de Oviedo, al ser un "atractivo turístico" que identifica a la capital dentro y fuera de Asturias.

   Las actividades de la fiesta de la Preba, principal evento de la asociación de sidrerías del bulevar, comenzarán el viernes 5 de junio, con una charla coloquio sobre la cultura sidreraa y el concierto a las 21.00 horas de Fran Juesas. El sábado 6 de junio tendrá lugar la segunda Preba de la sidra artesana a las 12.00 horas, y a las 17.00 tendrá lugar el concurso oficial de escanciadores.

El domingo entre las 12.00 y las 15.00 horas se celebrará la XXIV PReba de la sidra, evento en el que se podrá degustar la selección de sidras de 17 llagares participantes.

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