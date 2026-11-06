Oviedo conecta generaciones a través del arte y las historias de mayores de la residencias Santa Teresa y El Cristo

El artista Iván Suárez junto a Santa Fernández-Chon, en quien ha inspirado su obra, durante la presentación de la muestra este viernes en Oviedo.- EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Social El Cristo II acoge durante todo el mes de noviembre una exposición de ilustraciones realizadas por alumnado de la Escuela de Arte de Oviedo a partir de las historias personales de residentes mayores, una iniciativa intergeneracional que busca visibilizar la soledad no deseada y recuperar recuerdos y experiencias a través de la creación artística.

El proyecto, titulado Donde no imaginas, lo que no esperabas, se enmarca en el programa Puxa el Barrio, impulsado dentro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, y ha contado con la participación de personas mayores de las residencias públicas de El Cristo y Santa Teresa.

Según ha explicado la coordinadora del proyecto, Lucía Falcón, durante la presentación de la muestra en el Centro Social El Cristo II, el trabajo comenzó en septiembre con una serie de entrevistas a los residentes para conocer sus vivencias, recuerdos e historias personales.

En el caso de la residencia de El Cristo, los testimonios se transformaron en ilustraciones realizadas por cinco alumnos de la Escuela de Arte de Ovuedo que se encuentran en la fase final de sus estudios. En Santa Teresa, por su parte, artistas del ámbito musical y sonoro recogieron las experiencias de los mayores y las convirtieron en una pieza sonora.

La exposición reúne los trabajos de los estudiantes y una animación que integra las distintas ilustraciones en una creación común para ambas residencias, en la que se representa también el diálogo entre generaciones a través de las historias compartidas por los mayores y los jóvenes.

Entre los relatos que han inspirado las obras figuran los recuerdos de Lola sobre una fotografía perdida de su infancia en la playa con su madre en Ribadesella; las vivencias de Santa, relacionadas con las fiestas de Trubia y la Fábrica de Armas; las experiencias vitales de Ana, y los viajes y recuerdos de juventud de Julián y Rosaura.

La pieza audiovisual final se difundirá a través de las redes sociales y podrá compartirse mediante WhatsApp, con el propósito de acercar las historias a familiares, amigos y al conjunto de la ciudadanía.

Falcón ha destacado el carácter "excepcional" de la experiencia y la implicación de todas las personas participantes, desde los profesionales de las residencias y los mayores que compartieron voluntariamente sus vivencias hasta los estudiantes que escucharon y reinterpretaron esas historias. En conjunto, alrededor de 35 personas han participado directamente en la iniciativa, entre los 20 residentes de ambos centros, los cinco alumnos de la Escuela de Arte y los integrantes de la asociación promotora, además de los profesionales y trabajadores de las residencias.

La muestra podrá visitarse en el Centro Social El Cristo II hasta el 30 de noviembre, coincidiendo con el horario habitual de apertura del equipamiento.