Oviedo conocerá el 6 de marzo si pasa el corte de la preselección de la Capital Europea de la Cultura

Presentación de la candidatura Oviedo 2031 - CANDIDATURA OVIEDO 2031

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Oviedo conocerá el próximo viernes 6 de marzo si ha conseguido pasar el corte de la preselección de la Capital Europea de la Cultura. Será tras la deliberación final del Comité de personas expertas cuando se anuncien las candidaturas finalistas que hayan conseguido pasar ese primer examen

Según información de la candidatura asturiana recogida por Europa Press, el Ministerio de Cultura acogerá los días anteriores las sesiones de la Fase de Preselección de la Capital Europea de la Cultura 2031, del 2 al 5 de marzo.

La delegación asturiana acudirá a Madrid esos días para defender su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, en un proceso en el que compite con Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo, las otras ciudades españolas aspirantes al título que España compartirá con Malta ese año. Todas esas ciudades buscarán superar esta primera fase de selección.

La evaluación será realizada por un comité independiente compuesto por doce personas expertas, diez de ellas de carácter internacional designadas por las instituciones europeas implicadas en la Capital Europea de la Cultura y dos especialistas nombrados por el Ministerio de Cultura. Ese comité valorará la calidad del proyecto cultural, su dimensión europea, su impacto a largo plazo y la implicación de la ciudadanía.

La Capital Europea de la Cultura es una iniciativa de la Unión Europea creada en 1985 para destacar la diversidad cultural del continente, fomentar el diálogo intercultural y reforzar el papel de la cultura como motor de desarrollo social y económico. Desde entonces, más de 60 ciudades europeas han sido reconocidas con este título, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para optar a la capitalidad comienza con seis años de antelación y culmina con la designación oficial cuatro años antes del año del título.

El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, anunció el pasado 15 de enero la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Después de que en marzo se anuncien las ciudades finalistas, en diciembre se conocerá la ciudad elegida. Esta selección será realizada en todas sus fases por ese comité formado por diez personas expertas internacionales.

La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.