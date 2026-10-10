Oviedo oferta 190 plazas en cinco colegios para conciliar durante el puente de Todos los Santos

Archivo - Colegio Público Buenavista I de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ofrece programas de conciliación en cinco colegios para el puente de tres días no lectivos de Todos los Santos. Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, la Concejalía de Educación pone a disposición de las familias un total de 190 plazas en el Buenavista II, Ventanielles, Parque Infantil, el CP de Colloto y el Veneranda Manzano.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, las inscripciones están abiertas hasta el 13 de octubre para niños de 3 años hasta 12. El programa de conciliación en colegios en periodo no lectivo ofrece la posibilidad de desayuno, desde las 7.30 horas, atención temprana y madrugadores, también a esa hora, y comedor, de 14.00 a 16.30 horas.

El campamento urbano se sustenta en la realización de actividades lúdico-recreativas y educativas con una programación diseñada para cada franja de edad, que incluye con talleres en inglés.