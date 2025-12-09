Oviedo renueva el convenio con ACCEM para el programa 'Escolinos de Babel' por 74.272 euros

El Ayuntamiento de Oviedo renueva el convenio con ACCEM para el programa “Escolinos de Babel” - OVIEDO

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha renovado el convenio de colaboración con ACCEM para seguir desarrollando el proyecto "Escolinos de Babel", dirigido al alumnado inmigrante de incorporación tardía en la Enseñanza Primaria. En la firma han participado la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y Javier Mahía, responsable territorial de la entidad.

Con un importe municipal de 74.272 euros, el proyecto tiene como objetivo general desarrollar actividades de apoyo escolar y asistencia lingüística complementaria para contribuir al éxito escolar del alumnado inmigrante, reforzando sus competencias idiomáticas, facilitando su adaptación al sistema educativo y favoreciendo su plena integración en la vida escolar y en la comunidad.

La concejala de Políticas Sociales, Leticia González, ha subrayado que "con este convenio reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, garantizando que los niños y niñas que llegan a Oviedo dispongan del apoyo necesario para seguir su trayectoria educativa en las mejores condiciones y participar plenamente en la vida de la ciudad".