Pacheco (CCOO) vincula la falta de cobertura de empleo en algunos sectores a las malas condiciones laborales

Archivo - El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco - CCOO - Archivo

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha vinculado este jueves en Oviedo la falta de cobertura de ofertas de empleo en algunos sectores a las malas condiciones laborales que se ofertan.

En unas declaraciones a los medios con motivo de su participación en la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, ha asegurado que las vacantes en esos sectores contrasta con ámbitos tecnológicos donde "los trabajadores y las trabajadoras están ganando poder contractual". Los trabajadores, ha asegurado, no quieren optar a trabajos con "jornadas interminables y partidas", como las que se ofrecen en hostelería, restauración o cuidados.

Por otro lado, Pacheco ha advertido a las organizaciones empresariales de que el sindicato exigirá recuperar el incremento de la cuota patronal de cotización a la Seguridad Social si pretenden revertir la cobertura económica que realizan las empresas durante el periodo de incapacidad temporal de los trabajadores. Según ha afirmado, la patronal busca "elementos de reducción de costes" por la vía del absentismo ante la posible reducción de la jornada laboral.

En este sentido, Pacheco ha rechazado la propuesta de que la Seguridad Social costee todos los días de baja médica y ha defendido que el sistema actual responde a un acuerdo alcanzado en la década de los 80. En aquel momento, según ha recordado, se redujo cinco puntos la cotización de las empresas a cambio de que asumieran la prestación directa por incapacidad. Asimismo, ha acusado a las organizaciones empresariales de intentar "estigmatizar la condición de los trabajadores" que ejercen su derecho a la protección por enfermedad.

VALORACIÓN DEL PARO

Respecto a la evolución del desempleo, el secretario confederal de CCOO ha explicado que los datos generales muestran un impacto "diferente y diverso" al territorializarse. Como ejemplo, ha citado el caso de Asturias, donde el ritmo de altas en la Seguridad Social se sitúa por debajo de la media estatal, pero las tasas de paro han experimentado una reducción mayor que en el resto del Estado.

A su juicio, esto se debe a una fisonomía demográfica propia que no genera una atracción migratoria tan importante en sus sectores de actividad. Con el fin de definir itinerarios que conecten la oferta laboral con las necesidades específicas de la región, el sindicato preveía abordar esta semana una nueva estrategia para el empleo en una mesa de diálogo social, la cual ha tenido que ser aplazada por problemas de agenda. CCOO ha asegurado que estas propuestas iniciales deberán ser trasladadas posteriormente al marco de las competencias de la comunidad autónoma.