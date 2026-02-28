El PACO da sus primeros pasos de cara a la temporada 2026

Reacondicionamiento del PACO - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático de Corvera (PACO) comienza a dar sus primeros pasos de cara a su tercera temporada, este 2026. Se están realizando trabajos de acondicionamiento del terreno para una posterior instalación de césped artificial, según ha informado el Ayuntamiento.

La actuación permitirá mejorar tres zonas del recinto con una superficie total de 585 metros cuadrados. Los trabajos conllevan una inversión de 14.616 euros y consisten en la retirada del firme actual y la ejecución de un nuevo soporte mediante capas que garantizan la estabilidad, nivelación y correcta evacuación de aguas para la posterior colocación del césped artificial.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, los trabajos de reacondicionamiento estarán concluidos a mediados de marzo. Estas obras se enmarcan en el proceso de mejora continua del parque acuático y de su puesta en marcha de cara a su apertura, que está prevista para finales de mayo o comienzos del mes de junio.

"La decisión de ampliar las zonas con césped artificial responde a la experiencia positiva del pasado año y a las sugerencias recogidas entre los usuarios. Empezamos a preparar el PACO desde ya, escuchando esas sugerencias que nos han ido haciendo. El césped artificial nos ha funcionado muy bien y, de hecho, es donde vemos que la gente más utiliza el espacio. Estamos hablando de muchos metros cuadrados. Es una estrategia de mejora progresiva de las instalaciones, priorizando la seguridad, el confort y la durabilidad de los espacios más frecuentados por la ciudadanía. Con las mejoras que vamos a introducir, el PACO seguirá siendo uno de los equipamientos de referencia del municipio y de Asturias durante la temporada estival", ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández durante una visita a las obras.