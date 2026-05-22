El Palacio de Valdecarzana acoge un curso intensivo de IA para entidades de voluntariado

Rubén Uría y Pelayo García - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Valdecarzana, en Avilés, ha acogido este viernes la apertura del curso intensivo gratuito de 'Inteligencia Artificial aplicada a Entidades de Voluntariado' impartido por el docente Rubén Uría.

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, ha dado la bienvenida a los alumnos participantes en este curso que oferta el Ayuntamiento de Avilés a través de la Oficina Municipal del Voluntariado.

"Nuestro objetivo, como siempre desde la concejalía, es facilitaros o brindaros nuestro apoyo, intentando hacer más fácil la labor voluntaria que desarrolláis y ofreciéndoos la formación y respondiendo a las necesidades y los planteamientos que en este caso se nos hacen desde la Mesa del Voluntariado. Y para finalizar, agradeceros la participación a todas y a todos, no solo hoy, sino siempre, que en todas las convocatorias que hacemos al movimiento del voluntariado hay una implicación, yo diría que más que notable, si no sobresaliente en Avilés, y eso es fruto de un trabajo en red y coordinado, que tiene una parte que es la que a nosotros nos toca hacer, que es la de impulsar, pero si no hay respuesta y del otro lado no hay feedback y un trabajo colaborativo, pues al final no tenemos los resultados que estamos teniendo en Avilés", ha afirmado.

Por su parte, Ruben Uría ha valorado el papel del Ayuntamiento de Avilés en la promoción y formación del voluntariado: "Avilés debe, iba a decir debe, pero digo que es el Ayuntamiento de España que más formación invierte tanto en asociaciones como en el voluntariado. Tiene un voluntariado de lo mejor del país, comprometido, sabiendo lo que tiene que hacer el voluntariado y también las asociaciones, sabiendo cómo tienen que tratar al voluntario. Entonces, tengo que ponerlo en valor porque lo hago siempre que doy una charla hablo del Ayuntamiento de Avilés al respecto".