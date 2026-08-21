Pañeda (Gijón) asegura que el comedor escolar mantendrá precios "asequibles" y ofrecerá comida caliente

Archivo - Colegio público Nicanor Piñole (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha señalado este viernes que el contrato del servicio de comedor aún no se ha formalizado de forma definitiva, al estar en fase de documentación, si bien ha asegurado que los precios van a ser los "asequibles y normales" que hay en Mieres, en Avilés y donde hay comida de línea caliente.

"No hay prácticamente una subida, es más, es la mejora que habrá que pagar por comer caliente todos los días", ha considerado Pañeda, en respuesta a los medios de comunicación con posterioridad a una rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

A este respecto, ha recordado que, cuando salió el pliego del contrato, ha avisó de que siempre salen los precios máximos, como en cualquier licitación.

Sobre ello, ha apuntado que todas las empresas "tiran a la baja" después, como, según él, ha sido. Ha recalcado que el coste del comedor de la línea fría era de 101 euros, mientras que ahora será de 107, por lo que apenas hay diferencia para la mejora del servicio que supone.