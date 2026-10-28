El Parlamento asturiano suspende el Pleno que estaba celebrando en señal de duelo por el accidente ferroviario de Toledo

Minuto de silencio en la Junta General del Principado de Asturias. - JGPA

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha suspendido este miércoles la sesión plenaria que estaba celebrando tras aprobar una declaración institucional de condena y condolencias con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Hurda (Toledo).

El texto institucional ha sido leído ante el Parlamento autonómico por el presidente de la Cámara, Juan Cofiño. De este modo, la Junta General ha manifestado su consternación ante el siniestro y ha trasladado su más profundo dolor y sentimiento de pesar a las familias y allegados de las personas fallecidas. Asimismo, ha expresado su apoyo y su deseo de una pronta recuperación a los heridos, al tiempo que ha reconocido la labor desempeñada por los servicios de emergencia que atienden a las víctimas en el lugar del suceso.

Tras la lectura de la declaración y la posterior aprobación por asentimiento de la Cámara, los parlamentarios asturianos han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Acto seguido, y tal como se ha convenido previamente en la Junta de Portavoces, se ha procedido a la suspensión de la sesión plenaria.