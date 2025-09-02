El paro baja en 131 personas en agosto en Asturias hasta los 48.298 desempleados

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 131 personas en agosto en Asturias en relación al mes anterior (-0,27%) hasta los 48.298 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de agosto, se acumulan ya seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Asturias (15 veces) mientras que ha bajado en 14 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2001.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.087 parados, lo que supone un 7,8% menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economái Social.

Por sectores, el paro bajó en Sin empleo anterior, 130 menos (-2.42%); Industria, 35 menos (-1.04%); Agricultura, 5 menos (-0.63%), mientras que se incrementó en Servicios, 29 más (+0.08%); Construcción, 10 más (+0.29%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (35.542), Sin empleo anterior (5.241), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (787), Industria (3.319), Construcción (3.409).

En cuanto a sexos, de los 48.298 desempleados registrados en agosto, 28.517 fueron mujeres, 678 menos (-2,3%) y 19.781, hombres, lo que supone un descenso de 749 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-3,6%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 53 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.374 desempleados (-2,96%).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 21.134 contratos en Asturias, un 1,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 5.632 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,3% inferior a la de agosto del año anterior y 15.502, contratos temporales (un 1,8% menos).

Del número de contratos registrados en agosto, el 73,35% fue temporal (frente a un 72,99% del mes anterior) y un 26,65%, indefinidos (el mes precedente fue un 27,01%).