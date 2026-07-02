El paro baja en Asturias un 2,33% en junio, hasta los 48.172 desempleados

Archivo - Oficina de Empleo (Calle Regenta, Oviedo). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha descendido un 2,33% en el mes de junio respecto a mayo, en 1.148 personas, hasta alcanzar los 48.172 parados, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos anuales, el paro ha bajado en un 3,12% en junio respecto al mismo mes del año pasado, con 1.553 desempleados menos. Por sexos, del total de parados, 19.922 son hombres y 28.250 son mujeres, y 3.439 son menores de 25 años --1.947 hombres y 1.492 mujeres--.

Por sectores de actividad, el área donde se concentra el mayor número de parados es en el sector servicios, con 35.388 desempleados. Le sigue el colectivo sin empleo anterior, que suma 5.523 parados y la industria, con 3.255 desempleados. En la construcción los parados ascienden a 3.236 mientras que en agricultura son 770.

Los mayores descensos en el número de parados se dan en el sector servicios, con 1.155 parados menos que hace un mes, seguido por el descenso en la industria con con 104 parados menos, la agricultura, con 31 parados menos, y el de la construcción, con 16 parados menos. En el colectivo sin empleo anterior, han aumentado en 158 personas.

El paro registrado entre los extranjeros se ha situado en 5.546 personas, un 2,74% menos que hace un mes pero un 12,24% más que hace un año.

En cuanto al número de contratos firmados en el Principado de Asturias durante el mes de junio, se han situado en 26.815, lo que implica un ascenso del 36,12% en el número de firmas respecto a mayo, y un aumento del 13,58% respecto a los contratos de junio de 2025. Del total de contratos, 7.521 son indefinidos y 19.294 temporales.