El paro repunta en agosto en Asturias empujado por el sector servicios y aumenta en 276 personas

Archivo - Oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. - SEPEPA - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado en 276 durante el mes de agosto, hasta alcanzar los 48.580 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos anuales, el paro ha aumentado en 282 personas en agosto frente al mismo mes del año anterior.

Según el sector de actividad económica, el paro ha aumentado más en el colectivo sin empleo anterior, con 148 personas más, seguido por el sector servicios, que ha aumentado en 111 personas. En la construcción el incremento ha sido de 34 personas. Por otro lado, ha descendido el paro en la industria, con nueve parados menos, y en la agricultura, con ocho menos.

En total, el conjunto de parados se distribuyen en 35.555 desempleados en el sector servicios; 5.811 en el colectivo sin empleo anterior; 3.266 en la construcción; 3.200 en la industria; y 748 en la agricultura.

Por sexos, 28.479 son mujeres y 20.101 hombres. Además, 3.566 tienen menos de 25 años. El paro registrado entre extranjeros se sitúa en Asturias en 5.997 personas, 276 más que el mes anterior (un 4,66% más).

CAE LA CONTRATACIÓN

En cuanto al número de contratos firmados en el mes de agosto en Asturias, han descendido un 25,79% respecto a las firmas de julio, con 7.675 menos. En términos anuales, ha aumentado la contratación un 4,5%, con 952 contratos más que hace un año.

En total se han firmado en Asturias 22.086 contratos en agosto. DE ellos, 6.202 son indefinidos y 15.884 temporales.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, el paro registrado ha subido en agosto en 44.419 personas y se sitúa en 2.355.918, su valor más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores económicos con respecto al mes de julio, el paro registrado baja en Agricultura en 912 personas (-1,30%). Aumenta en los sectores de Servicios en 28.563 personas (1,71%), en Construcción en 4.669 personas (2,89%), Industria en 3.731 personas (2,10%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 8.368 personas (3,56%).