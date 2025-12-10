Parque Principado negocia con Siero la ampliación del centro a cambio de ceder terreno para vivienda joven

Centro Comercial Parque Principado. - PARQUE PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero mantiene negociaciones con los propietarios de Parque Principado, la empresa alemana ECE, para permitir la ampliación del centro comercial a cambio de que la compañía ceda parte de los terrenos que posee en la zona para la construcción de viviendas destinadas a jóvenes.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el alcalde de Siero, Ángel García Cepi, estudia la posibilidad de conceder a la compañía una licencia que permita ampliar el centro comercial sobre parte del aparcamiento actual.

A cambio, el Ayuntamiento pretende que ECE ceda parte de los aproximadamente 90.000 metros cuadrados de terreno que posee detrás del centro, cerca de las instalaciones de Mercedes, para destinarlo a la construcción de viviendas para jóvenes con rentas asequibles.