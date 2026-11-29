Colas para votar - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en Asturias para las elecciones generales de este 29 de noviembre a las 14.00 horas asciende al 67,96 por ciento, lo que supone un aumento de casi 14 puntos (13,85) respecto a la registrada en los comicios celebrados en julio de 2023, cuando era del 54,11 por ciento.

De esta forma, según los datos oficiales registrados a esa hora, en Asturias fueron 539.320 sufragios los contabilizados, frente a los 452.161 registrados en las pasadas elecciones generales en la misma franja en el Principado.

A nivel nacional, la participación en las elecciones generales a las 18.00 horas marca un record histórico y se sitúa en el 68% lo que supone 15,1 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13% a esa misma hora.