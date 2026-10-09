El partido de la selección femenina de baloncesto en Oviedo se adelanta al 10 de noviembre por la huelga

Jugadoras de la selección española de baloncesto en un partido - FEB

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este viernes que el partido entre la selección femenina de baloncesto de España y la República Checa cambia de fecha y se disputará el 10 de noviembre debido a la huelga general anunciada para el 11 de noviembre.

El encuentro, que organiza la Federación Española de Baloncesto en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y que se celebrará en el Palacio de los Deportes, se jugará el martes 10 de noviembre a las 20:30 horas, manteniendo el horario previamente fijado.

El choque frente al combinado checo supondrá el debut de España en el Grupo J del clasificatorio continental en la ciudad de Oviedo. La selección nacional, clasificada directamente para la segunda fase, está encuadrada en el Grupo J con Croacia, República Checa y Bulgaria.

El equipo de baloncesto femenino, dirigido por Miguel Méndez, se enfrentará posteriormente a Bulgaria el 14 de noviembre y a Croacia el 17 de noviembre.

La Federación Española de Baloncesto informa de que todas las entradas ya adquiridas seguirán siendo totalmente válidas para la nueva fecha de celebración del encuentro el 10 de noviembre. Asimismo, aquellos aficionados que no puedan asistir al partido tras el cambio de fecha podrán solicitar el reembolso íntegro del importe de sus localidades.