La pasarela y puente entre Misiego y Rodiles, en Villaviciosa, cerrados al tránsito

Archivo - Senda en Rodiles, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha dictado una resolución por la que se ordena "clausurar el uso del tramo de pasarela y puentes construida por la Demarcación de Costas entre Misiegu/Miami y el arenal de Rodiles.

La decisión se ha adoptado, según ha informado el Ayuntamiento, por motivos de seguridad. Se ordena a los servicios municipales la colocación de la señalización informativa correspondiente.

También se requiere al Gobierno del Principado de Asturias para que cese cualquier tipo de difusión de la ruta PR AS-231, senda incluida como tal dentro de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa.

Se ordena igualmente dar traslado a los servicios municipales correspondientes para cumplimiento y al servicio de socorrismo de la playa de Rodiles.

La resolución adoptada, conforme al informe técnico conjunto arquitecto y del ingeniero civil del Ayuntamiento. "Debido al estado general de las pasarelas peatonales indicadas, en las que no es posible garantizar unas condiciones de seguridad de uso mínimas, existiendo riesgo de caídas bien por la inestabilidad de las protecciones existentes o bien por la falta de ellas en algunas partes del recorrido es necesario clausurar su uso por estos motivos de seguridad", señala en uno de sus puntos.