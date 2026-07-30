PDM Gijón: Luz verde al Concurso Hípico y nuevos acuerdos para el abono deporte

Reunión de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM), presidida por el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM), presidida por el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, ha aprobado este jueves una batería de acuerdos destinados a modernizar la oferta deportiva municipal, facilitar el acceso a la práctica deportiva y avanzar en la organización de algunos de los principales acontecimientos deportivos que acogerá Gijón durante los próximos meses.

Entre los principales asuntos aprobados, han destacado la modificación de las ordenanzas reguladoras de los precios públicos del Patronato Deportivo Municipal, que incorporan algunas novedades con efectos a partir de 2027, una vez culminen su tramitación administrativa, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La principal novedad es la creación de la modalidad 'Abonado Gijón Deporte Social', que sustituirá al actual abono bonificado y que continuará permitiendo que personas en situación de vulnerabilidad económica, beneficiarias de determinadas prestaciones sociales o deportistas de alto nivel puedan seguir accediendo a instalaciones, cursos y actividades deportivas municipales en condiciones especialmente favorables.

Esta nueva modalidad unifica y simplifica el sistema de bonificaciones existente al otorgar la condición por periodo de un año.

Las modificaciones también incorporan nuevos servicios y actividades a la oferta del PDM, como la utilización de nuevas pistas de baloncesto 3x3, una nueva pista de hockey patines en el patinódromo de Moreda o el gimnasio de calistenia y crosstraining; así como nuevas actividades que se ofertan para la ciudadanía como campus deportivos, actividades de surf, skate y biología, programas de salvamento y socorrismo.

Además, se adaptan diversos precios públicos a la realidad actual de las instalaciones y de los eventos deportivos municipales. Asimismo, se amplían las posibilidades de pago mediante el Monedero Gijón Deporte en la aplicación municipal.

CONCURSO HÍPICO INTERNACIONAL

La Junta Rectora también ha autorizado la celebración de los Concursos Hípicos Internacionales de Gijón 2026, que tendrán lugar del 25 al 30 de agosto en el Complejo Deportivo de Las Mestas.

El programa volverá a reunir pruebas internacionales CSI 4*, CSI 2* y CSI para Caballos Jóvenes (CSI YH 1*), consolidando una de las citas deportivas de mayor prestigio del calendario gijonés y nacional.

También se ha aprobado el cuadro de premios de la competición, con una dotación global de 549.460 euros, conforme a las exigencias de la Federación Ecuestre Internacional, y pasando de tener 7 a 8 pruebas puntuables en el ranking.

Igualmente, la Junta Rectora ha autorizado la prórroga del contrato para la gestión de las apuestas mutuas hípicas durante el concurso, garantizando el correcto funcionamiento de este servicio durante la edición de este año, así como diversos acuerdos de carácter administrativo relacionados con la gestión tecnológica del Patronato Deportivo Municipal.

Pañeda, por su parte, ha destacado que "seguimos trabajando para que el deporte en Gijón sea cada vez más accesible, moderno y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

"La creación de 'Gijón Deporte Social' supone un paso importante para garantizar que ninguna circunstancia económica impida acceder a la práctica deportiva municipal", ha señalado.

Al tiempo, ha indicado que "estas modificaciones también nos permiten actualizar la oferta deportiva con nuevas actividades muy demandadas y mejorar la gestión de nuestras instalaciones, siempre con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios".

Respecto a los Concursos Hípicos Internacionales, ha destacado que "Las Mestas volverá a convertirse este verano en un referente internacional de la hípica.

Con estos acuerdos damos un paso más para garantizar una organización impecable de un evento que forma parte de la identidad deportiva de Gijón y que cada año proyecta la imagen de la ciudad dentro y fuera de España".