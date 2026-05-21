El peaje del Huerna, a debate: Barbón buscará su supresión con el coordinador del Corredor Atlántico

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha avanzado este jueves que, ante la visita a la región del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, la próxima semana, entre los temas a tratar, está la supresión del peaje del Huerna.

Barbón ha incidido en que, además, ya no es solo que el peaje del Huerna sea "ilegal e injusto", sino que encima se está cobrando algo por lo que no se está disfrutando.

"Yo cada día que tengo que pasar por ahí me pongo malo como el resto de los asturianos, me pongo malo", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de inauguración del 20º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte 'El transporte en el lugar que le corresponde', organizado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Barbón ha remarcado que ha habido un antes y un después del dictamen de la Comisión Europea. Sobre ello, ha señalado que si bien sabían que este peaje era "injusto", ahora saben que aparte de injusto es "ilegal" la prórroga que hizo Aznar y Cascos en el año 2000. El presidente asturiano ha señalado que debía haber finalizado en el año 2021.

Por este motivo, ante la falta de respuesta política a la presión ejercida por el Gobierno asturiano y también social, han optado por la judicialización de este tema.

Ha recordado, al respecto, que el Principado ha recurrido y tiene una vía abierta en el seno del trabajo cooperativo con la Comisión Europea, en concreto con el vicepresidente de la Comisión.

Ha apuntado, en este sentido, que siguen trabajando esa línea en la esperanza de que la Comisión lo impugne ante el Tribunal de Justicia la Unión Europea y también confiando en la Justicia ordinaria española.

"Todo esto forma parte de la reivindicación que lógicamente nosotros trasladamos donde sea necesario, cuando sea necesario y antes que sea necesario", ha sostenido el presidente regional. "Yo estoy convencido que vamos a ganar esta batalla", ha augurado.

CORREDOR ATLÁNTICO

Por otra parte, con respecto al corredor Atlántico, ha habido un "reequilibrio". Para él, ha habido avances, como fue, especialmente, la inauguración de la Variante de Pajares en 2023, a lo que ha recalcado el hecho de que se facilitara que fuera también para uso de mercancías. Pese a ello, ha visto necesaria una "mayor celeridad".

A este respecto, ha señalado que hay obras que están previstas, por ejemplo, la renovación de vía entre Lena y Oviedo, así como otras que ellos están poniendo encima de la mesa, con respecto a la capacidad intermodal y a la logística.

VIAL DE JOVE

En el caso de Gijón, se ha referido a la alternativa al fallido vial de Jove, respecto a la que el Principado propone la entrada al puerto gijonés de El Musel por Aboño.

Sobre ello, ha asegurado que les parece que es la salida "más rápida" y también permite garantizar los derechos de los vecinos de la Oeste.

Preguntado sobre el compromiso del Ministerio de Transportes de destinar los 300 millones de euros que iban a ser para el vial soterrado de Jove a otras infraestructuras de Gijón, Barbón ha asegurado que al Gobierno regional no se le ha notificado lo contrario.

Al tiempo, ha señalado que, en el caso de Gijón, se debe seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con el Plan de Vías y, referente a los accesos al puerto, lo ha considerado una reivindicación "justa". Precisamente, a los vecinos de la zona Oeste de Gijón les ha trasladado que tienen en él "al portavoz de sus intereses".

En cuanto a la queja de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, sobre la falta de respuesta del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento, Barbón ha reivindicado que el Principado hace una defensa de los intereses de la ciudad y de la región por la vía política, como tiene que ser, de una manera "pública y discreta".