"Pedro Sánchez no se está esforzando en solucionar el tema de Alcoa", afirma Esther Llamazares

Publicado 04/04/2019 14:28:41 CET

AVILÉS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado este jueves que "el futuro de Alcoa se complica cada día que pasa, y tenemos la certeza de que el PSOE de Pedro Sánchez no está esforzándose lo suficiente para resolver esta grave situación".

La candidata a la alcaldía de los populares ha realizado estas declaraciones después de reunirse en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Avilés con representantes del comité de empresa de Alcoa Avilés, para conocer de primera mano la situación de incertidumbre que están viviendo.

En este encuentro, la candidata a la Alcaldía les ha traslado el "apoyo expreso" del Partido Popular de Asturias, tanto de las candidatas a la Presidencia del Gobierno del Principado y al Congreso, Teresa Mallada y Paloma Gázquez, respectivamente; como de la presidenta Mercedes Fernández.

"El Gobierno socialista no puede enredarse en debates entre Ministerios mientras está en juego el futuro de casi 400 familias de la comarca de Avilés", ha señalado Llamazares. Por último, la candidata ha reclamado al Gobierno de España que "vigile y tutele, por el bien de las industrias avilesina y asturiana, el proceso de venta de la compañía, algo que no solo no está haciendo, sino que, según los trabajadores, no tiene intención de abordar".