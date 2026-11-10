Pedro Sánchez traslada su cariño y apoyo a la familia y compañeros del agente fallecido

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Un policía ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión producida en el barrio de Otero, en Oviedo. Además de un artefacto explosi - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este martes "profundamente conmocionado" por la muerte de un agente de la Policía Nacional en Oviedo y ha trasladado su cariño a la familia y compañeros del fallecido, así como su apoyo al policía que resultó herido grave en el suceso.

"No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros", ha señalado Sánchez en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también ha enviado "toda mi fuerza al agente herido grave".

El presidente ha destacado además que la "entrega" y el "valor" de los agentes de la Policía Nacional "merecen la gratitud de todo un país".

El agente, un subinspector de la Unidad Canina, falleció esta mañana y un compañero resultó herido grave tras la explosión de una mochila bomba en el barrio de Villafría. En el suceso también ha resultado herida una joven de 17 años que fue tiroteada supuestamente por el mismo hombre que colocó el explosivo.