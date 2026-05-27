Peláez acusa Vox de mentir cuando habla de la situación del Centro de Sograndio

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el Pleno. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha acusado este miércoles a Vox de mentir cuando habla del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio y ha negado de manera tajante que en el centro se haya producido un "motín", tal y como aseguró la diputada, Sara Álvarez Rouco.

Peláez ha acusado a ese grupo parlamentario de tener "una estrategia evidente de generar alarmismo inseguridad porque es evidente que tienen un proyecto que será la privatización del centro o peor aún convertir aquello en un penal del siglo IXX".

"Les pido el máximo rigor y que por tanto no falte a la verdad porque un motín o una fuga no son conceptos jurídicos indeterminados. Un motín o una fuga están perfectamente definidos en la norma y en Sograndio no se ha producido ni una fuga del centro desde el 1 de octubre y no se ha producido ni un solo motín porque son conceptos jurídicos determinados. Por lo tanto le pido por favor que corrija su ignorancia temeraria o su mala fe dolosa. Le pido por favor que lo corrija porque si no de otra forma estaría faltando a la verdad deliberadamente", dijo el consejero a la diputada de Vox.

El consejero, ante la intervención de la diputada de Vox ha lamentado que ese grupo parlamentario "no tenga nada que aportar a toda esa agenda de reformas que está impulsando este gobierno en el centro".

Ha recordado que Sograndio es un recurso judicial y socioeducativo donde se cumplen penas privativas de libertad por parte de menores y los hechos a los que Vox hacía referencia fueron calificados por el propio comité de empresa como inherentes a la actividad que se realiza en el centro".

Ha insistido en que lo ocurrido fue un altercado entre internos que fue controlado por el propio personal de seguridad del centro en siete minutos y que no fue necesaria la intervención de ni un solo Guardia Civil que no entró en el centro.

Por su parte Sara Álvarez Rouco ha dicho que se trata de un centro con menores "muy conflictivos, nacionales y extranjeros también, que están ingresados en el centro por su historial delictivo, algunos de ellos incluso con problemas de salud mental y ante ello el Gobierno ofrece personal de dirección incapaz de desarrollar una gestión adecuada porque no lideran; un centro plagado de carencias educativas en medio de un proyecto descoordinado y sin referente y unas instalaciones obsoletas que se caen también

"Facilitan todas las condiciones para que se produzcan fugas, peleas, altercados consumos de sustancias también ilegales y además unas conductas inaceptables en un centro de estas condiciones. En una situación de peligrosidad permanente con graves riesgos para su integridad física y para rematar, como consecuencia de todo lo anterior, permiten que el descontrol generado en el centro abra la puerta a motines, unos motines salvajes como lo ha ocurrido a principios de mayo con ataques y agresiones al personal que necesitó la intervención de 40 agentes de Guardia Civil que tuvieron que acudir hasta dos ocasiones", dijo la diputada de Vox.