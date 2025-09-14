Peláez afea a Queipo que trate despectivamente de "régimen" al gobierno asturiano

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha recordado este domingo al presidente del PP, Álvaro Queipo que "vivimos en una democracia y que si en Asturias gobierna el PSOE, en este caso en coalición con Izquierda Unida, es porque sí lo han decidido mayoritariamente los ciudadanos".

"Tratar despectivamente de régimen a un sistema democrático que, como digo, ha colocado a las responsabilidades de gobierno al Partido Socialista, de quien realmente está hablando mal es de ellos que han sido incapaces de llegar al poder por vías democráticas y la única vez que llegaron, o las dos únicas veces que llegaron, ya sabemos cómo acabó el cuento por sus luchas cainitas, porque no ponen los intereses de Asturias por delante de sus propios intereses", ha dicho Peláez.

El consejero respondía así en declaraciones a los medios al líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, que horas antes había destacado que "Asturias necesita un cambio no de Gobierno sino de régimen" tras casi 40 años de socialismo.