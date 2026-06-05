Peláez asegura que ya han mantenido seis reuniones técnicas con la Seguridad Social para avanzar en el plan de El Cristo

Archivo - Viejo hospital de Oviedo, antiguo HUCA, El Cristo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha afirmado este viernes en la Junta General que el Principado mantiene reuniones técnicas con una "periodicidad mensual" con la Tesorería General de la Seguridad Social para encajar su postura en el desarrollo urbanístico de los terrenos del antiguo HUCA, en el barrio ovetense de El Cristo-Buenavista. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ha denunciado la falta de avances y ha acusado al Gobierno de utilizar la comisión como una "operación de cosmética".

El consejero ha rebatido las acusaciones de improvisación y ha avanzado que, en el marco de las relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, ambas administraciones ya han mantenido "seis reuniones técnicas" para "encajar los controles patrimoniales estatales con la transformación de esa parcela del hospital". "Hay una hoja de ruta clara, estamos trabajando intensamente y la parcela va a quedar como un solar a expensas del desarrollo urbanístico", ha concluido.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha interpelado al consejero sobre el número de veces que se ha reunido la Comisión Especial para la Ordenación Urbanística de estos terrenos desde la incorporación formal de la Seguridad Social en agosto de 2025. Cuervas-Mons ha señalado que dicho órgano solo se ha reunido una vez, el 9 de septiembre de 2025, por lo que ha concluido que, en junio de 2026, "estamos como estábamos".

El parlamentario 'popular' ha recordado que la comisión se anunció en marzo de 2024 prometiendo ser "ágil, ambiciosa y leal", un relato que a su juicio se ha "disuelto solo". "Nadie les cree ya en el tema de El Cristo, ni el Ayuntamiento, ni los vecinos, y yo creo que no se lo creen ni ustedes mismos", ha censurado Cuervas-Mons.

El titular de Hacienda ha asegurado que la Seguridad Social sí está negociando activamente para alcanzar un convenio urbanístico que permita "desbloquear la situación" de las parcelas de su titularidad. Lejos de admitir una parálisis, ha subrayado que el Principado trabaja "en paralelo" en tres vías distintas para agilizar los plazos en El Cristo.

En este sentido, ha recordado que la Consejería de Ordenación del Territorio ya ha licitado y prevé adjudicar próximamente el contrato de asistencia técnica encargado de redactar el planeamiento urbanístico (PERI) que se presentará ante el Ayuntamiento de Oviedo. Además, se ha referido al compromiso del consistorio ovetense para conceder licencias provisionales a la Universidad de Oviedo en cuanto se logre la aprobación inicial de ese PERI. Esto, ha apuntado, permitirá iniciar las obras de reforma de los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para integrarlos en el futuro Campus 2.0 de El Cristo.

En cuanto a los derribos, asunto por el que también ha sido preguntado, Peláez ha insistido en que se retomarán "en las primeras semanas de julio". Ha exlicado que los primeros tres meses consistirán en labores de limpieza y desbroce del terreno, unas tareas que son compatibles con la actividad del Centro de Tejidos y Sangre hasta su marcha en octubre a Llanera.