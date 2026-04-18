Peláez carga contra Queipo por "criticar Asturias" y le reprocha su "receta de bajadas de impuestos" a grandes rentas

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha criticado este sábado las declaraciones del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, asegurando que "es el único que no se ha enterado de la buena situación de la economía asturiana".

Peláez se ha pronunciado así después de que Queipo clausurase un encuentro astur-cántabro del PP celebrado en Panes, donde el dirigente 'popular' cuestionó la política fiscal del Ejecutivo autonómico. A este respecto, el portavoz ha señalado que el líder del PP "ha hecho lo que más le gusta hacer, que es criticar Asturias".

El consejero de Hacienda ha defendido la "buena marcha" de la economía asturiana, que ha atribuido a las políticas "progresistas" impulsadas por el Gobierno regional, y ha insistido en que los datos económicos avalan la gestión del Ejecutivo.

Peláez ha reprochado a Queipo que recurra de nuevo a "la única receta que le vale", en alusión a la bajada de impuestos, que, según ha indicado, estaría orientada "a las grandes rentas y a los grandes patrimonios".

Frente a ello, ha reivindicado la política fiscal del Gobierno asturiano, asegurando que en la comunidad "se ha demostrado que se pueden bajar impuestos a las clases medias y trabajadoras, mejorando la justicia fiscal y la progresividad del sistema".

Peláez ha destacado la reciente reforma del IRPF impulsada por el Ejecutivo autonómico, que, según ha explicado, ha supuesto una rebaja fiscal para el 80% de los contribuyentes, con un impacto de 38 millones de euros. "Se trata de hacer un sistema más progresivo y más justo sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas", ha concluido.