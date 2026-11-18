Guillermo Peláez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha defendido en una comisión parlamentaria que la ley de mecenazgo, actualmente en tramitación, responde a una determinada manera de entender la sociedad y la responsabilidad de los poderes públicos, al tiempo que ha enfatizado que su Gobierno "cree en los servicios públicos y en "la responsabilidad de las administraciones en garantizar el acceso de todas las personas a la cultura".

Peláez ha insistido en que el objetivo de la norma es "sumar y en ningún caso sustituir a lo público", rechazando así cualquier interpretación que pudiera entender la iniciativa como una reducción de responsabilidades públicas en materia cultural.

"Lo que queremos es lograr un efecto multiplicador a través de los incentivos fiscales para que las actividades de interés general cuenten con más recursos todavía, sin menoscabar, como digo, las responsabilidades de la Administración pública", ha explicado.

El consejero ha hecho un llamamiento al consenso parlamentario para que la ley salga adelante con el mayor apoyo posible de los grupos. "Invito, igual que al resto de grupos parlamentarios, a que puedan enriquecer el texto y que logremos que Asturias tenga por primera vez una ley de mecenazgo para incentivar a los particulares, a la sociedad civil, a participar", ha señalado.

Peláez ha subrayado que la iniciativa busca "que existan más recursos, más iniciativas y más personas comprometidas" en el ámbito cultural, ampliando así la base de financiación de actividades de interés general. El consejero ha presentado la norma como una oportunidad para que "redunden en el beneficio de Asturias".

Finalmente, el consejero ha abierto la puerta a incorporar aportaciones de los grupos parlamentarios, mostrando su disposición a enriquecer el texto normativo con las sugerencias que puedan formular los diputados.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP José Luis Costillas ha dicho que la ley que impulsa el Gobienro es "poco ambiciosa" y tiene demasiada burocracia, además de ser difícil de entender para el contribuyente.

Por parte de Vox ha intervenido el diputado Gonzalo Centeno, quien ha advertido del peligro de que se intente usar la norma con el objetivo de fomentar determinada ideología. Mientras, el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha señalado la importancia de que se aplique el silencio administrativo positivo para eliminar trabas. A este respecto, Peláez ha dicho que lo que procede es aplicar el silencio administrativo negativo.