Peláez dice que tomarán todas las acciones legales para que la empresa de seguridad de Sograndio cumpla con el contrato

El Principado trabaja en paralelo en tratar de ofrecer soluciones

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha asegurado este jueves en Gijón que tomarán todas las acciones legales para que la empresa encargada de la seguridad del centro de menores de Sograndio cumpla con el contrato.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Peláez, que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo autonómico con lo que han manifestado los trabajadores de este centro, ha remarcado que ellos han interpelado a la empresa de seguridad a que cumpla "escrupulosamente" con el contrato porque, según el consejero, es su obligación garantizar la seguridad de los trabajadores, tanto de su empresa como del Principado y de los internos, también en las salidas.

"Esa es su responsabilidad por contrato", ha insistido, antes de instar a la citada empresa a cumplirlo y, de no hacerlo, tomarán todas las medidas legales para garantizar su cumplimiento.

Unido a ello, ha recordado que el Principado está licitando un nuevo contrato de seguridad que esperan adjudicar el próximo mes de octubre, que supondrá 800.000 euros más de recursos para la seguridad.

Peláez ha dicho confiar en que con este nuevo contrato se puedan solventar todos los problemas de seguridad, aunque ha insistido a la adjudicataria actual a que cumpla el que está vigente.

"No descartamos ninguna acción jurídica para que lleven a término las cuestiones pactadas, que es garantizar la seguridad de los trabajadores y de los internos también en las salidas", ha reiterado.

Al tiempo, ha señalado que desde el Principado de Asturias están trabajando en soluciones, ya que, según el consejero, se está hablando de derechos fundamentales de menores internos y, por tanto, es obligación del Gobierno autonómico, más allá de que la empresa de seguridad no esté cumpliendo, tratar de ofrecer soluciones "y en eso estamos trabajando", ha apostillado.