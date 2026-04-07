Peláez lamenta que "las derechas" estén haciendo un "uso instrumental" de la tragedia de Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, se ha referido, en una entrevista en la TPA, al informe de la Inspección General sobre el accidente minero de Cerredo y ha indicado que "no les cabe ninguna duda de que las derechas, viendo su actitud, están haciendo un uso instrumental de la tragedia de Cerredo para obtener exclusivamente réditos políticos y que no les interesa la verdad".

"Lo vemos, por ejemplo, el informe de la Inspección General de los Servicios es un ejemplo paradigmático. Cuando el presidente anunció su compromiso de solicitar ese informe poco menos que se rieron de la independencia de la Inspección General de los Servicios. O sea, pusieron en solfa esa decisión del presidente. Ahora que tenemos el informe, resulta que el informe sí vale. Es decir, es una incoherencia propia del PP, como otras que hemos visto en este caso", dijo Peláez.

Así el consejero ha indicado que para el Gobierno el informe de la Inspección de los Servicios "sí vale, valía antes y vale ahora" y es por ello que asumirán esas 11 recomendaciones para regenerar el Servicio de Minas.

Además ha querido aclarar el consejero que ese informe "no depura responsabilidades políticas, ni hace mención a responsabilidades políticas", sino que "es un informe sobre responsabilidades administrativas que asumen íntegramente". "Y en cuanto a las responsabilidades políticas, no podemos obviar que la propia Consejera de Industria en su momento y anterior Directora General de Minas dimitió a los pocos días del propio accidente", dijo.

Peláez ha incidido en que lo primero que hay que dejar claro sobre el accidente es que "estamos hablando de una actividad de extracción de carbón ilegal y ocultada deliberadamente en la Administración del Principado y esa responsabilidad se depurará en el ámbito jurisdiccional.