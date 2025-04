Peláez niega saqueos en los edificios que se están derribando en el viejo HUCA propiedad del Principado

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha dicho este martes en el pleno que no se están llevando a cabo ningún saqueo ni ningún acto vandálico en los edificios propiedad del Principado que se están derribando en el viejo HUCA y ha acusado al diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons de confundir deliberadamente a los vecinos del barrio del Cristo.

"Le imploro que sea riguroso y no confunda deliberadamente, porque conoce perfectamente a quién corresponde la propiedad de esas parcelas y sabe perfectamente que el Gobierno del Principado de Asturias no puede gastar ni un céntimo en acciones de seguridad en inmuebles que no son de su propiedad. Lo sabe, pero intenta confundir deliberadamente a los vecinos", ha lamentado el consejero tras escuchar al diputado del PP.

Peláez respondía así a la pregunta planteada por el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, al que ha pedido que una vez aclarado, negro sobre blanco, la propiedad de las dos parcelas, deje de engañar deliberadamente a los vecinos del Barrio del Cristo.

Así, el consejero ha dejado claro que el PP es conocedor de que el edificio de la residencia de Nuestra Señora de Covadonga, que Maternidad, que Silicosis y Consultas Externas no son propiedad del Principado de Asturias. Son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Lo que a ustedes les fastidia es que esta parcela deje de ser un problema y el Gobierno esté dando soluciones y se convierta en una oportunidad para toda la ciudad de Oviedo", añadió Peláez.

Cuervas-Mons ha asegurado que si se han producido saqueos incluso durante el derribo y ha lamentado que el consejero sea "el único de esta comunidad autónoma y de esta ciudad que no se entera".

"Se han enterado los vecinos, los cacos. El único que no se entera de que hay esto es usted", ha dicho Cuervas-Mons que ha indicado que el Principado debe explicar quien gestiona y gestionó los contratos de seguridad en la zona y si se están cumpliendo o no los mismos.

Porque a juicio del PP los asturianos deben saber "cómo es posible que se paguen ciento y pico mil euros a una empresa de seguridad cada X meses y aquí, de la empresa de seguridad no se sepa nada y pase todo lo que pasa".