Peláez pide reformar la regla de gasto para que las CCAA puedan utilizar todos los recursos

El consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en el CPFF. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha defendido la necesidad de reformar y flexibilizar la regla de gasto para ampliar el margen presupuestario de las comunidades autónomas.

Momentos antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid, el portavoz del Ejecutivo asturiano ha asegurado que la regla de gasto es la que "está limitando la capacidad de gasto" del Principado de Asturias, a pesar de que la región tiene unas cuentas "totalmente saneadas". "Tenemos una de las deudas por habitante más bajas de las comunidades autónomas", ha manifestado, asegurando que Asturias cumple con los objetivos de déficit frente a otras CCAA incumplidoras.

Por otro lado el consejero ha pedido que se ajuste esta norma de estabilidad presupuestaria al marco normativo de la Unión Europea, al advertir que "no se puede aceptar como normal" que 16 de las 17 comunidades autónomas incumplan actualmente la regla de gasto, incluida la propia Administración General del Estado.

Respecto al objetivo de déficit que ha planteado el Gobierno de España, del 0,1 por ciento, el consejero ha avanzado que la propuesta contará en principio con el voto favorable del Ejecutivo asturiano.