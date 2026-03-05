Peláez pregunta a Queipo (PP) qué opina sobre el 30% de ejecución presupuestaria en Oviedo

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha preguntado al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, su opinión acerca de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Oviedo, después de que el líder del PP juzgase "un descalabro absoluto" la ejecución en Asturias.

Peláez, que ha remarcado que el Gobierno "no hace valoraciones sobre la ejecución del Ayuntamiento de Oviedo", ha asegurado que le "llama la atención" que Queipo critique la ejecución del 69,1% en Asturias cuando "la administración más grande que gestiona el PP en Asturias", el Ayuntamiento de Oviedo, ha presentado unas cifras de ejecución del 30%.

"Quiero creer que el señor Álvaro Queipo, antes de dar la rueda de prensa, habrá llamado a Alfredo Canteli para afearle los datos de ejecución de Oviedo", ha ironizado el portavoz del Ejecutivo asturiano, en referencia a la rueda de prensa que ofreció el presidente del PP para afear la ejecución presupuestaria autonómica de 2025.

Este martes, ha recordado Peláez, la concejala de Economía del Ayuntamiento y vicesecretaria de Acción Política del PP asturiano, Leticia González, ofreció en el pleno municipal las cifras de ejecución presupuestaria en Oviedo, en el marco de la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto local de 2025.

Entonces, González afirmó que el nivel de ejecución de las inversiones asciende a un 30%, un porcentaje condicionado por la tramitación de la obra de la pista de atletismo del Prados de La Fuente "como consecuencia de diversos contratiempos" ajenos a la "voluntad y a la capacidad de reacción del equipo de gobierno". Excluyendo esa cuestión, la cifra de ejecución presupuestaria de 2025 sería "realmente", del 43%, según la edil.

"Por lo menos a su vicesecretaria general sí que la habrá llamado para pedirle explicaciones por ese dato, que quiero saber cómo lo califica el señor Álvaro Queipo", ha dicho Peláez.