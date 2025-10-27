Peláez (PSOE) critica a Feijóo (PP) por ser "incapaz" de calificar de ilegal la prórroga del peaje del Huerna

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha criticado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ser "incapaz" de decir que la prórroga de la concesión del peaje del Huerna, en la AP-66, es "ilegal".

Peláez, a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, salía al paso así de una entrevista que concedió Feijóo al diario asturiano La Nueva España, en la que calificó de discriminación el peaje y se mostró partidario de bonificarlo al cien por cien.

"Llama poderosamente la atención que el Feijóo sea incapaz de calificar de ilegal la prórroga del peaje del Huerna; ahora ya sabemos por qué el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, no tiene valor a calificarla de ilegal y es porque está respondiendo a los dictados de Madrid", ha dicho el dirigente socialista.

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión. España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

Por consiguiente, la Comisión envió ese dictamen motivado a España, y le dio meses para responder y adoptar las medidas necesarias. El Ministerio de Transportes, sin embargo, presentó alegaciones y el peaje sigue vigente.

"Nosotros lo que estamos haciendo aquí es defender los intereses de Asturias por encima de cualquier otra condición y efectivamente hay una controversia y una discrepancia con respecto al Ministerio de Transportes", ha dicho Peláez. El Ejecutivo asturiano está liderando la petición para suprimir el peaje.