Peláez (PSOE) sostiene que la "gran victoria" de PP, Vox, y Foro habría sido provocar una prórroga presupuestaria

El consejero de Hacienda, Jsuticia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, entrega al presidente de la Junta General, Juan Cofiño, el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2026. - NACHO VELA

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha afirmado este sábado que la "gran victoria" de ayer de los partidos de la derecha --PP, Vox y Foro-- en la Junta General habría sido provocar una prórroga presupuestaria y cree que la presidenta de la Comisión de Hacienda, Sandra Camino (PP), fue "instrumentalizada". "Fue un espectáculo bastante triste el que dieron ayer las derechas", ha subrayado.

Según Peláez, "los diputados de la derecha andaban por los pasillos riéndose ante esa posibilidad de que hubiera prórroga presupuestaria", a excepción de la presidenta de la Comisión de Hacienda que, en palabras del consejero, "sabía que tenía algún tipo de responsabilidad en todo lo que sucedió ayer". "Yo creo que fue instrumentalizada, como digo, para tratar de dañar al gobierno olvidándose del futuro de los asturianos y asturianas", ha apostillado.

El titular de Hacienda ha insistido en que ayer se vivió "un bodevil" en la Junta General, "protagonizado por las derechas, que intentaron de una manera un poco torticera, evitar que Asturias tuviera presupuestos".

La realidad, ha añadido, es que "hay una mayoría progresista en la Junta General del Principado de Asturias con la vocación de aprobar esos presupuestos que presentó el Gobierno del Principado".

Para Peláez, lo que ayer intentaron PP, Vox y Foro fue "aprovechar el error de un diputado --en referencia a la ausencia del portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas-- con el único objetivo de dañar al Gobierno y olvidándose del futuro de los asturianos y asturianas".

El consejero ha insistido en que se encontró una solución para aprobar el presupuesto "en tiempo y forma", y que "Asturias tenga presupuestos para el año 2026 dentro del marco legal", señalando que "quienes retorcieron el Reglamento fueron los diputados y diputadas fundamentalmente del Partido Popular, Vox y de Foro Asturias".

El consejero ha advertido que, de haberse producido una prórroga presupuestaria, las deducciones fiscales incluidas en el presupuesto, como "la deducción para los celíacos, ampliar la deducción para las familias, ampliar las deducciones para combatir el reto demográfico, no hubiesen podido entrar en vigor para la declaración de la renta de 2025, perjudicando a las clases medias y trabajadoras".

Peláez ha expresado también una reflexión personal sobre la política y su experiencia. "Llevo dos años y medio en política y cuando participas en política, desde la ideología que tengas, intentas mejorar la vida de la gente". Sin embargo, ha añadido, "ayer las derechas, como digo, protagonizaron escenas bastante tristes en la Junta General".