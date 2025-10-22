Peláez urge acciones para defender la industria del acero europea por la "inestabilidad geopolítica"

El Consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, participa en la jornada Forjando Futuro, en Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha pedido este miércoles medidas para defender la industria del acero en Europa, ante los riesgos que está corriendo por la "inestabilidad geopolítica"

En su intervención en el acto de apertura del seminario 'Forjando futuro: claves para una industria siderúrgica competitiva', el consejero ha explicado que el Gobierno de Asturias tiene el encargo, por parte del Comité de las Regiones, de elaborar un dictamen que fije la posición de las 329 regiones de Europa en materia del acero.

Peláez ha explicado que este dictamen "incluye una serie de recomendaciones para que la Comisión implemente lo antes posible, que garanticen la industria del acero en Europa y, por tanto, en Asturias, y refuercen la posición, la autonomía estratégica de la Unión Europea en el ámbito geopolítico actual".

"Lo que viene a decir el dictamen es que es necesario tomar acciones ya para defender la industria propia debido a ese contexto de inestabilidad geopolítica y garantizar la producción de un bien esencial como es el acero en Europa", ha detallado el consejero.

Peláez ha explicado que la industria acerera en Asturias tiene un "enorme impacto social", ocupando la industria de los metales en Asturias a 25.000 personas con trabajos directos o indirectos.

Finalmente, el consejero ha destacado que "la apuesta de la Unión Europea es decidida y es compartida con Asturias" y ha pedido "cierta flexibilidad, por ejemplo, en la utilización del hidrógeno" y "contratos a largo plazo para la industria con las eléctricas para garantizar un precio estable" de la energía.