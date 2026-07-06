Peláez urge a reformar la regla de gasto y rechaza objetivos de déficit asimétricos para CCAA que "más incumplen"

Peláez pide reformar la regla de gasto para que las CCAA puedan utilizar todos los recursos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha asistido este lunes a la reunión del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha solicitado al Ministerio de Hacienda la reformulación de la regla de gasto con el objetivo de adaptarla a la normativa de la Unión Europea.

Según ha defendido el consejero, esta modificación es "imprescindible" para permitir que las comunidades autónomas y la Administración General del Estado utilicen "todos los recursos disponibles para reforzar el estado del bienestar e impulsar la inversión pública".

En declaraciones a los medios, ha explicado que durante el encuentro se ha abordado la posibilidad de explorar objetivos de estabilidad asimétricos para las distintas autonomías, un compromiso que ha quedado fijado de forma genérica sin que se haya alcanzado ningún acuerdo concreto. En este sentido, ha recordado que el Gobierno asturiano ha defendido históricamente la asimetría siempre que se fundamente en la "corresponsabilidad fiscal", permitiendo una mayor capacidad de endeudamiento a las regiones que "más cumplen" y que presentan "menos deuda".

Por el contrario, el titular de Hacienda ha rechazado que los objetivos asimétricos beneficien a las comunidades con mayor endeudamiento o a aquellas que registran mayores niveles de incumplimiento. "Ahí no van a encontrar al Principado de Asturias", ha advertido Peláez, quien ha remarcado la importancia del acuerdo alcanzado respecto a las normas de estabilidad en un contexto en el que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado hoy las normas de elaboración del presupuesto autonómico de 2027.

Por otra parte, el consejero ha avanzado que el Ministerio de Hacienda tiene previsto celebrar una reunión del Comité Técnico Permanente el próximo 14 de julio, a la que sucederá una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio, cita en la que se someterá a votación la propuesta definitiva del Gobierno central.

Peláez ha advertido de que la posición de Asturias se mantendrá fiel a los compromisos de la Declaración de Santiago y al acuerdo alcanzado en la Junta General del Principado de Asturias en defensa de los intereses de financiación de la comunidad. Ha asegurado que, si el planteamiento actual del Ministerio de Hacienda no experimenta cambios sustanciales respecto a lo trasladado en la última reunión celebrada en Oviedo, la propuesta contará con el voto desfavorable de Asturias.