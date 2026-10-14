)Pendás (Gijón niega que se restrinja el acceso a la vivienda a los más vulnerables y justifica la 'prioridad vecinal'

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón, Guzmán Pendás (dcha), interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón, Guzmán Pendás, ha replicado a IU que es "totalmente falso" que se busque, con la 'prioridad vecinal' en el acceso a viviendas de emergencia, perjudicar a los más vulnerables.

Así lo ha hecho, en el Pleno Municipal celebrado este miércoles, en el que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, le ha echado en cara el acuerdo con Vox para salvar el presupuesto de Emvisa de 2027, en el que se pide cambiar una serie de criterios, entre ellos la "prioridad vecinal" en el Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda Pública, de acceso a las viviendas públicas de titularidad autonómica en régimen de arrendamiento por emergencia social.

Suárez Llana ha recalcado que, en virtud de ese acuerdo, se habla de dar prioridad a personas que demuestren una estabilidad laboral o que lleven más años empadronadas en Gijón, porque defienden que es necesario garantizar el acceso a la vivienda a quienes residen desde hace años y mantienen un arraigo demostrable en el tiempo.

Por ello, ha querido saber si la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, comparte este acuerdo y ha advertido de que, de llevarse a efecto, lo recurrirán en los tribunales.

Pendás le ha indicado que la alcaldesa ya hizo pública su conformidad y ha acusado a IU de "tergiversar la realidad". Sobre esta cuestión, ha recalcado que ley autonómica 3-2021 de garantía de derechos y prestaciones vitales necesita de un desarrollo reglamentario que aún no se ha hecho.

Ha defendido, en línea con ello, que el contenido mínimo que exige la ley, y que se refleja en los programas municipales de adjudicación de viviendas públicas, no están sujetos a criterios específicos ni determinados.

"No solo compran los programas políticos de la ultraderecha, sino también su cobardía", ha replicado Suárez Llana al no contestar la alcaldesa.

Al tiempo, ha afeado que pongan bajo sospecha a los más vulnerables y se les restringe el acceso a través de premiar a quien cumple toda una serie de requisitos, en este caso al acceso a un recurso esencial, como es la vivienda de emergencia social.

Ha recordado, que en este Programa ya se exige un mínimo de dos años de empadronamiento, pero ha rechazado que pueda ser un criterio baremable. Se ha preguntado, a este respecto, si se mide la necesidad social y económica de una persona con función a los años que lleva inscrito un padrón. Incluso, ha querido saber si se va a extender ese criterio a otras prestaciones sociales o servicios.

Ha acusado al Ayuntamiento, además, de desvirtuar con esa medida el uso de la vivienda de emergencia social, al premiar la estabilidad laboral.

Más crítico ha sido con que se diga que se van a valorar los comportamientos cívicos y responsables y las conductas prosociales. "Van a convertir la Empresa Municipal de la Vivienda en una policía de la moral", se ha quejado. "Es un criterio arbitrario", ha sostenido, a lo que ha añadido que la van a convertir en una policía migratoria.

Pendás, ante las acusaciones, ha remarcado que el acuerdo con Vox no habla ni de origen, ni de nacionalidad de las personas que van a solicitar una vivienda.

El acceso a la vivienda, a su juicio, teniendo en cuenta que el Parque Público de Vivienda es un recurso limitado, debe tener unos criterios de acceso mejorados. Ha apostado, en este caso, por priorizar a los vecinos de Gijón que se encuentren desde hace más años en situación de vulnerabilidad esperando por una vivienda.

Ha preguntado, a Suárez Llana, si, en iguales condiciones, si se debería dar antes la vivienda a un residente en Gijón desde hace diez años, en situación de vulnerabilidad esperando una vivienda, o al que lleva solo diez 10 días.

Pendás ha aclarado que no exigen una estabilidad laboral o ser demandante de empleo, sino que quieren baremar positivamente a quien si no lo tiene, esté en búsqueda activa de empleo, en contraposición con quien "no le da la gana" de hacerlo.

COMEDORES ESCOLARES

Por parte del concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, en respuesta a la edil socialista Ana Belén Murias sobre la implantación de la línea caliente en los comedores escolares, se ha asegurado que está todo preparado para que entre en funcionamiento "con normalidad, sin contratiempos y sin necesidad de cometer obras mayores en ningún colegio".

El edil ha agregado que se ha trabajado "de forma coordinada" con la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales y con la empresa que prestará el servicio para que la transición se realice "con garantías".

En este sentido, ha explicado que la empresa está visitando los distintos centros para comprobar sobre el terreno espacios disponibles y ha afirmado que, hasta el momento, no es necesario incorporar nuevos electrodomésticos ni acometer grandes intervenciones.

"Se trata fundamentalmente de comprobar y organizar los espacios necesarios para depositar temporalmente los contenedores térmicos, conocidos como termobox", ha apuntado Pañeda, quien ha insistido en que solo necesitan almacenamiento.

Murias, no obstante, ha mostrado su preocupación y ha recordado que Serunión, empresa actual, ha recurrido la adjudicación del nuevo contrato, por lo que ha puesto en duda que la línea caliente comenzará el próximo 11 de enero.

Frente a ello, Pañeda ha invitado a la edil del PSOE a no generar alarma y ha recalcado que la implantación de la línea caliente, al final, es un consenso unánime también de toda la comunidad educativa.

"Son los técnicos municipales quienes aportan el rigor, la planificación y el conocimiento necesario para que las cosas se hagan correctamente", ha reivindicado.

DIVERTIA

Por su parte, el edil socialista Manuel Antonio del Corro ha preguntado al Equipo de Gobierno local por las medidas que va a adoptar para la mejora en la gestión de Divertia Gijón, después de las irregularidades en los contratos que llevaron a la destitución del presidente y gerente de entonces, Óliver Suárez y Fernando Losada, respectivamente.

Martínez Salvador, en respuesta, ha señalado que los mecanismos que se van a implantar en Divertia son los que se implantan en cualquier otra sociedad, sea pública o privada, de control presupuestario.

Del Corro, por su lado, ha apostado por una Divertia ·fuerte, con una programación ambiciosa y bien gestionada, que evolucione desde un modelo centrado en organizar actividades hacia otro, basado en crear un valor cultural, social y económico de manera sostenible y medible".

Por otro lado, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, en respuesta a Podemos sobre el gasto destinado a colocar una bandera de España gigante en la ciudad, ha recordado que fue aprobado en Pleno.

En cuanto al coste, ha apuntado que se autorizó un gasto estimado de 72.217 euros, IVA incluido, de los vigentes presupuestos del Ayuntamiento, financiado íntegramente aprovechando las bajas generadas en otras licitaciones.

En cuanto al mantenimiento a medio y largo plazo, ha indicado que el mástil tiene un mantenimiento "mínimo" al ser de acero galvanizado y, en cuanto a la lona de las banderas, desconoce exactamente las necesidades reales hasta que pase el primer año. Eso sí, se han tomado una serie de medidas previas, como es la ubicación en un lugar relativamente protegido a los vientos y el tipo de material.

Suárez ha afeado al Gobierno local que la coloque para satisfacer el "capricho" de Vox y ha opinado que "el amor por un país no se defiende con una bandera". "Se hace trabajando por su gente", ha agregado.

Ante estas palabras, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha replicado a Podemos que "escondiéndola y no sacándola nunca creo que tampoco".