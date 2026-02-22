Pepe Álvarez (UGT) a la CEOE: "Les preocupa una mierda nuestra salud y nuestra seguridad"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en el homenaje a Manuel Llaneza en Mieres. - UGT

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado este domingo contra la patronal CEOE por su postura en la negociación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, asegurando que "les preocupa una mierda" la salud y seguridad de los trabajadores.

Álvarez ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el homenaje al fundador del Sindicato Minero SOMA, Manuel Llaneza, en Mieres, donde ha recordado que hace unos días se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo para la nueva normativa, reunión en la que no estuvo la CEOE.

Ha recordado Álvarez que la siniestralidad laboral es algo que ocurre todos los días, con accidentes mortales o graves a diario, y ha cuestionado que la CEOE no quiera hablar de esta realidad y se centre en el absentismo laboral.

"No es absentismo, son bajas médicas", ha reivindicado, reprochando a los empresarios que echen la culpa a los trabajadores afirmando que no quieren trabajar. A su juicio, esta postura no es solo característica del empresariado, sino de "la derecha y la ultraderecha" que dicen "exactamente lo mismo".

Después de asegurar que en España solo el 4% de las enfermedades profesionales están reconocidas, frente al 15% en Alemania, ha retado a las administraciones públicas a que "cojan las empresas donde hay más bajas laborales y envíen a la inspección a ver qué condiciones de trabajo hay".

Ahora que se va a afrontar el debate de la ley de prevención de riesgos laborales, ha pedido a los diputados del Congeso que "voten en conciencia" y que, si votan en contra, sean "plenamente conscientes" de que "cuando se levanten por la mañana, lean un diario y haya un accidente de trabajo, ellos tendrán algo que ver en ese accidente de trabajo".