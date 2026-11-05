Pérez (PSOE) cuestiona la defensa de Gijón de Pumariega (PP) y le acusa de anteponer sus intereses políticos

Archivo - La edil del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordiales en una rueda de prensa. - PSOE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez, ha calificado de "repentina" y "cuestionable" la defensa de Gijón que "ahora reivindica Ángela Pumariega", después de que esta haya arremetido contra la gestión del presidente Pedro Sánchez. "Si desde el primer día de mandato hubiera puesto el mismo ahínco en reivindicar los intereses del municipio, estaríamos mucho mejor. Es una lástima que solo se haya atrevido a defender Gijón cuando le han prometido un puesto en Madrid", ha criticado la edil.

En una nota de prensa, la edil socialista ha recordado que el PP "llevaba en su programa electoral, entre otras cuestiones olvidadas, la compra del edificio de Decano Prendes Pando --que incrementaría el patrimonio de la ciudad-- y la candidatura de Gijón a la capitalidad cultural europea", promesas que, según Pérez, "Pumariega ha renunciado a defender para garantizar la continuidad del pacto con Foro".

"Hasta ahora, la vicealcaldesa y cabeza de lista del PP al Congreso, ha permanecido en un silencio absoluto, agachando la cabeza ante las decisiones de Foro para que perdurara el programa de su socio de gobierno. Han renunciado a exigir cuestiones en Gijón que en Oviedo han dicho que sí", ha afirmado.

La edil del PSOE ha señalado "el trasfondo político de la actuación" del PP local y ha denunciado que "para ellos Gijón es tan solo una moneda de cambio". "Están utilizando de forma vergonzosa la ciudad para asegurar un futuro pacto regional. Es una especie de reparto de intereses: Gijón para Foro, Asturias para el PP; Gijón para Carmen Moriyón, Asturias para Álvaro Queipo", ha concluido.