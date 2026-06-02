Piden tres años de cárcel a una acusada de apropiarse de 21.000 euros de un hombre al que cuidaba en Bimenes

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OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de prisión para una acusada de apropiarse de 21.000 euros de un hombre al que cuidaba y al que conoció en el centro geriátrico en el que trabajaba, en el concejo de Bimenes. La vista oral está señalada para este miércoles, 3 de junio, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10,30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, en el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2020 y 21 de octubre de 2021, trabajó en un centro geriátrico en Bimenes como gerocultora. Allí conoció al residente, nacido en 1937, y ambos acordaron de palabra que la acusada ejercería labores de cuidadora a tiempo completo a cambio de un salario mensual, y que tal función se realizaría en el domicilio de la acusada, en el municipio de Nava.

A ese domicilio se trasladó el hombre por su voluntad el 4 de enero de 2022. No estaba incapacitado judicialmente, si bien presentaba importantes limitaciones de movilidad. Durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023, la acusada gestionaba juntamente con el hombre la cuenta de este, teniendo acceso a las claves, a fin de pagar cantidades y conceptos diversos, incluido su salario. Del mismo modo, la víctima sacaba por sí mismo dinero de la cuenta en la entidad bancaria -firmando libremente los recibos- y luego se lo daba a la acusada para su gestión.

No obstante, la acusada, prevaliéndose de la confianza depositada en ella por el hombre , se apoderó para su exclusivo beneficio de determinadas cantidades, en total, 21.000 euros.

Tras una serie de desavenencias, el 20 de abril de 2023, el hombre ingresó en un centro geriátrico de Siero. Con todo, el 31 de mayo de 2023 regresó al domicilio de la acusada hasta que, en el mes de junio de 2023, puso fin a su estancia con ella, fijando definitivamente su residencia en su propia casa, bajo los cuidados de otra persona.

El hombre presentó denuncia el 2 de noviembre de 2023, llegando a ratificarse en el Juzgado pero, el 19 de marzo de 2024, falleció. Sus herederos, un hijo y dos nietos, reclaman.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso con uno de administración desleal y solicita que se condene a la acusada a 3 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a los herederos con 21.000 euros, más los intereses legales correspondientes.