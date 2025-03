Pineda (PSOE) replica a Foro que fue su gestión la culpable de la reclamación del pozo de tormentas del Arbeyal

"Estaban proyectando obras en un terreno que no era suyo", les recuerda Pineda

GIJÓN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha salido al paso este viernes de las críticas del concejal de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, quien culpó a la gestión del PSOE de la reclamación económica de la empresa adjudicataria de la obra del pozo de tormentas del Arbeyal.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, "los defectos y retrasos en la contratación de los trabajos, que se llevó a cabo en 2018, son el motivo de la reclamación de Fomento de Construcciones y Contratas por supuestos perjuicios".

Asimismo, han incidido en que en esa fecha era la edil 'forista' Ana Braña quien estaba al frente de la Presidencia de la citada empresa municipal, siendo el gerente el mismo que en la actualidad, Vidal Gago, y siendo también alcaldesa la actual regidora, Carmen Moriyón.

"El cinismo del señor Martínez Salvador está llegando a extremos insospechados, tiene la cara dura de achacar al gobierno socialista las causas de una reclamación derivada de mala gestión", le ha afeado Pineda, quien ha rechazado que la reclamación económica de 1,3 millones de euros se deba a la gestión del PSOE, sino a los "errores" cometidos por Foro en su último mandato.

A este respecto, ha apuntado que la obra comenzó con un retraso de tres meses, ya que, según Pineda, Foro contrató la obra sin tener la licencia del propio Ayuntamiento.

A esto ha sumado que en los informes que emitió el Ayuntamiento para conceder esa licencia, se detectaron "defectos" en el proyecto constructivo, como es la disposición de una parte de los terrenos que no eran de propiedad municipal sino de la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Parece que ni el señor Martínez Salvador ni el Gobierno de Foro se habían enterado de que estaban proyectando obras en un terreno que no era suyo y, hasta que no pudieron disponer de esos terrenos propiedad de la Seguridad Social, no se pudo hacer el chequeo de todas las estructuras de la obra", ha remarcado la edil socialista.

Esta ha aclarado que, una vez hechas las comprobaciones, fue necesario hacer modificaciones del proyecto que retrasaron la ejecución de las obras.

También ha señalado que, de la cuantía total que pide la empresa constructora, 200.000 euros corresponden a la petición de aplicación del mecanismo de revisión excepcional aprobado por norma en 2022 y que la EMA consideró que no entraba dentro de la vigencia.

"En definitiva, todos los retrasos que denuncia la empresa, todos, fueron consecuencia de la gestión de Foro", ha insistido Pineda, quien ha acusado a Martínez Salvador utilizar de "echar balones fuera y culpabilizar al PSOE de lo que no es más que el producto de su propia ineficacia, de su inacción y de todos los problemas que generaron en la EMA con la contratación de las obras", ha remarcado.