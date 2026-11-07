Pisos con terraza y garaje desde 440 euros: así puedes optar a una vivienda en Lugones

Promoción de viviendas de precio asequible en Lugones. - AVINTIA INMOBILIARIA

SIERO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar una de las 44 viviendas dotacionales de alquiler asequible de Lugones se abrirá el próximo 16 de noviembre. El periodo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 4 de diciembre, ambos días incluidos.

La promoción, impulsada por Avintia Inmobiliaria mediante un derecho de superficie sobre suelo de titularidad del Principado de Asturias, está destinada a jóvenes menores de 35 años y consta de 38 viviendas de un dormitorio y seis de dos dormitorios, todas ellas con plaza de aparcamiento vinculada.

El proyecto incluye también una vivienda de un dormitorio adaptada para unidades de convivencia que acrediten la necesidad de disponer de ella. Los inmuebles se entregarán con terraza y cocina amueblada y el edificio contará con zona ajardinada, aparcamiento cubierto para bicicletas, ascensor, sistema de aerotermia y placas fotovoltaicas.

Las rentas medias mensuales previstas, con la plaza de aparcamiento incluida, se sitúan en 440,49 euros para los inmuebles de un dormitorio y en 614,17 euros para los de dos dormitorios. Se trata de importes medios por tipología y no de precios únicos aplicables a todas las unidades. Estas cifras no incluyen los suministros ni los gastos legalmente repercutibles. La renta efectiva de cada vivienda y su plaza, la distribución de gastos y las condiciones de los suministros figuran detallados en la documentación económica de la convocatoria.

REQUISITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN

Para optar a estas viviendas es necesario cumplir las condiciones fijadas en la convocatoria, entre las que figuran tener entre 18 y 35 años, destinar el inmueble a domicilio habitual y permanente, no poseer una vivienda en propiedad y formar parte de una unidad de convivencia con ingresos anuales inferiores a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual en catorce pagas vigente al formularse la propuesta de arrendamiento.

Las solicitudes deberán presentarse junto con la documentación acreditativa a través de los canales habilitados y dentro del plazo establecido. Los aspirantes tendrán que indicar las tipologías compatibles con su unidad de convivencia y ordenarlas según sus preferencias.

La adjudicación no se realizará por orden de llegada, sino mediante un baremo de hasta 100 puntos. Se otorgarán hasta 70 puntos por la adecuación económica (relación entre la renta media de la tipología y los ingresos netos mensuales computables) y hasta 30 puntos por la adecuación entre el número de integrantes de la unidad de convivencia y el número de dormitorios. En caso de empate se aplicarán las reglas publicadas en la convocatoria.

Tras el proceso de valoración se publicará una relación provisional y se abrirá un periodo de alegaciones y aportación de documentación. Posteriormente se harán públicas la lista definitiva y una lista de reserva, con una vigencia de seis meses, para cubrir posibles vacantes.

La entrada de los primeros inquilinos está prevista a partir de enero de 2027. La información completa, formulación de consultas y trámites de solicitud están disponibles en la web www.alquilerasequible.com.