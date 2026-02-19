La plantilla de AZSA irá a huelga para exigir el fin del ERE, más contrataciones y cumplimiento del convenio colectivo

Archivo - Chimeneas de Asturiana de Zinc - CCOO DE ASTURIANA DE ZINC - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas generales de fábrica de Asturiana de Zinc (AZSA) han acordado la convocatoria de una huelga ante lo que CCOO define como una "insuficiencia estructural de personal" que compromete la seguridad y la salud laboral en la factoría.

Según ha informado la Sección Sindical de CCOO en AZSA, la decisión es el resultado de un proceso prolongado en el que el sindicato afirma haber reclamado sin éxito la apertura de una negociación "real" con la dirección.

El sindicato denuncia que la plantilla viene trabajando "en negativo" en numerosos turnos, por debajo de las dotaciones consideradas necesarias para el funcionamiento ordinario, una situación que califica de estructural y no coyuntural. Vincula esta falta de personal a tasas de absentismo de doble dígito en la fábrica, incremento de los índices de peligrosidad y accidentalidad, sobrecarga continuada de trabajo e incumplimientos reiterados del convenio colectivo.

CCOO recuerda además que está vigente un expediente de regulación de empleo que prevé la destrucción de hasta 95 puestos antes de 2030, 14 de ellos en 2026, al tiempo que la empresa mantiene cursos de formación para futuras incorporaciones y realizó contrataciones indefinidas en 2025 en el departamento de Fusión mientras amortizaba otros puestos. A juicio del sindicato, esta "contradicción" evidencia que los puestos eliminados "son necesarios".

En cuanto al convenio, la organización sindical denuncia la denegación sistemática de los dos días compensatorios recogidos en el texto, especialmente en los periodos estivales pero también en invierno, y señala que este incumplimiento "no es aceptable" y contribuye al "hartazgo creciente" de la plantilla.

Las asambleas acordaron el diseño de un calendario de huelga aún por concretar con varios objetivos: la finalización del ERE, el cumplimiento del compromiso de abordar las salidas de personal mediante contrato relevo, el refuerzo de plantilla suficiente para garantizar la seguridad y los derechos laborales, y el respeto efectivo a los descansos compensatorios pactados.

CCOO considera "especialmente inaceptable" la destrucción de empleo en un contexto de precios al alza en el mercado de los metales, inicio de un ciclo favorable para las materias primas y resultados económicos "muy positivos" de la compañía. Advierte de que la mejora de la productividad "no puede sostenerse" sobre la reducción permanente de plantilla ni vincularse a objetivos económicos ligados a "retribuciones desproporcionadas" de la alta dirección.

Reclama al Principado y al Gobierno central que actúen "con contundencia" y no permitan que se impulsen desde lo público infraestructuras y herramientas que mejoran la rentabilidad de la empresa mientras "se destruye empleo necesario, estable y cualificado". CCOO Exige a la Administración que intervenga para "revertir" la situación y frenar un ERE que considera "injustificado e injusto".